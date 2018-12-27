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أخبار العالم

بعد ساعات من زيارة ترامب.. دوي انفجار بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
انفجار في بغداد -
انفجار في بغداد - أرشيفية
أحمد محرم
أفادت وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب الوكالة، أطلقت صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية بعد سماع دوي انفجار فيها.

يأتي ذلك بعد ساعات من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا للعراق لتوجيه الشكر للجنود الأمريكيين.

وكان ترامب قد وعد جنوده في العراق بزيارتهم في القريب العاجل، وهو ما نفذه بالفعل.

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