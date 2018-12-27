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محافظات

تعرف على خريطة القوافل الطبية بالقليوبية خلال شهر يناير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:36 ص
محافظ القليوبية الدكتور
محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم
إبراهيم الهوارى
تواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القوافل الطبية، التى تجوب قرى المحافظة للكشف على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انه سوف يتم تنظيم عدد من القوافل الطبية الشاملة خلال شهر يناير المقبل لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واشار الطباخ الى أن توزيعات القوافل الطبية على المحافظة جاءت على النحو التالى: قافلة طبية بقرية باسوس التابعة بمركز القناطر الخيرية يومى 1 – 2 يناير وقرية السد التابعة لمركز قليوب يومى 5 – 6 يناير وقرية كفر الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر يومى 8 – 9 يناير وقرية عرب الحسانية التابعة لمركز شبين القناطر يومى 12 – 13 يناير وكفر الشرفا التابع لمركز القناطر الخيرية يومى 19 -20 يناير.

واضاف وكيل صحة القليوبية أن القوفل الطبية تواصل نشاطها بقافلة لقرية الزهويين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر يومى 22 – 23 يناير المقبل، وقافلة لقرية خلة عبد النبى التابعة لمركز طوخ يومى 26 – 27 يناير وقافلة لقرية كفر الحصة التابعة لمركز ومدينة طوخ يومى 29 – 30 من نفس الشهر.

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