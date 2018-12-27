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شاهد .. تمارين رياضية لإطالة عضلات الساقين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لإطالة عضلات الساقين، التي تساعد على المرونة أثناء التمرين.

وأضاف «أبو هاشم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن تمارين الإطالات تساعد على تنشيط الدورة الدموية و وتقلل الضغوط وتقلل الإصابات.

وأشار خبير اللياقة البدنية، إلى أن ليس من الضروري ممارسة الاطالات مع التمرين ولكن يمكن ممارستها في أي وقت في المنزل صباحا ومساء.

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