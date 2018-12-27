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أخبار البلد

1576 معتمرا يغادرون مطار القاهرة إلى الأراضي المقدسة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، 1576 معتمرا متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه من المقرر تسيير 13 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك بواقع 8 رحلات إلى مدينة جدة على متنها 613 راكبا، فيما يتوجه 873 معتمرا إلى المدينة على متن 5 رحلات أخرى.

وأكدت المصادر أنه يتم تقديم جميع التسهيلات لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة داخل الصالة الموسمية والأماكن المخصصة المودعين من أسر المعتمرين، بناءً على توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات.

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