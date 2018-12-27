إجراء الامتحانات إلكترونيا لطلاب طب جنوب الوادي

بدأت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إجراء أول امتحانات إلكترونية "online exam" لطلاب الفرقة الأولى بالكلية، في مادة بيولوجيا الخلية، بالتعاون مع مركز المعلومات ومركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالجامعة.



واستمع الدكتور حمدي حسين- عميد الكلية، الآراء الطلاب حول نظام الامتحان الجديد ومدى استفادة الطالب من"online exam"، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي بإجراء الامتحانات الكترونيًا وتحت رعاية الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقام الدكتور محمد حسنى حسان- مدرس المادة، بالإجابة على استفسارات الطلاب حول ما يتعلق بالإجابة على أسئلة الامتحان.

