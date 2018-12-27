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السفير الأرجنتيني: نوجه القطاع الخاص للاستثمار بمصر .. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:10 م
السفير الأرجنتيني
السفير الأرجنتيني بالقاهرة
ندى فتح الله
قال إدواردو أنطونيو فاريلا، السفير الأرجنتيني بالقاهرة، إن التعاون الدبلوماسي بين البلدين ممتاز، مشيرًا إلى أنه كان هناك اجتماعات ثنائية بين الرئيسي منذ عامين على هامش قمة مجموعة العشرين بالصين، إضافةً إلى أن العام الماضي كان لنائبة الرئيس الأرجنتيني زيارة ناجحة جدًا إلى مصر.

وأكد "فاريلا"، أن العلاقات بين البلدين قوية ومستقرة في شتى المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي فيما يخص التجارة، حيث إن هناك اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر ودول الـ"ميركسور" التي تحوي في تشكيلها الأرجنتين، والتي تم تنفيذها العام الماضي.

وأشار إلى أنهم يعملون على توجيه القطاع الخاص الأرجنتيني للنظر إلى الفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية.

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