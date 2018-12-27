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رياضة

40 ألف جنيه .. قيمة انضمام حارس تلا إلى الداخلية لـ3 مواسم ونصف

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تعاقد مسئولو نادي الداخلية مع حارس مرمى فريق مركز شباب تلا، محمود حمدي لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل 40 ألف جنيه.

وشارك الحارس محمود حمدي مع فريق تلا في كل المباريات بدوري القسم الثاني، عدا مباراة دمنهور، وساهم في وصول الفريق مرتين لدوري الترقي حتي صعد لدوري القسم الثاني.

و"حمدي" هو ثانى لاعب يرحل عن صفوف "تلا" خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ بعد توقيع إبراهيم الششتاوى لنادى سوهاج مقابل 25 ألف جنيه.

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