الأسواق الحرة بالمطارات تحتفل بأعياد الميلاد مع المسافرين.. صور

تشارك مصر للطيران للأسواق الحرة، عملاءها احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، في مختلف المطارات المصرية وذلك من خلال فروع الشركة في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وذلك من خلال عروض الهدايا التي تتناسب مع طقوس الأعياد.



وحرصت الشركة الوطنية مصر للطيران للأسواق الحرة، علي تزيين المواقع بشتى مظاهر الاحتفال وأشجار أعياد الميلاد وعرض الهدايا للركاب من خلال فروع الشركة داخل صالات السفر والوصول.