تركي آل الشيخ: عادل إمام وهنيدي مقابل المريسل والشريف

غرد رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، حول توليه المنصب الجديد بعد الأمر الملكي الخاص بإعفائه من منصبه كرئيس لهيئة الرياضة السعودية، ووجه حديثه للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



وكتب الشيخ على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "الله يوفقك ويعينك ... عطني عبده ورابح وناصر القصبي وراشد وعبدالمجيد وماجد واصيل وعادل امام وهنيدي وملاهي وسيرك ... وخذ المريسل وفواز الشريف".



وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أًصدر أمرا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ وتعيين صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لهيئة الرياضة بدلًا من تركي آل الشيخ الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.