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محافظات

محافظ بني سويف: خطة لدعم الشباب ضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:19 م
محافظ بني سويف :
محافظ بني سويف : خطة لدعم الشباب ضمن استراتيجية بناء الشخصية
محمد عبد الحليم
قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن الدولة لديها ثقة كبيرة في شبابها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للنهوض بالشباب وتمكينهم في اطار المشروع الذي وضعه الرئيس على رأس الأولويات خلال المرحلة القادمة ضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف عبد الجابر أن لديه رؤية وأجندة عملية تنموية يتم تنفيذها لدعم الشباب والاستفادة من طاقاتهم وابداعاتهم وأفكارهم الخلاقة في تنفيذ مشروعات خدمية مجتمعية، من خلال مبادرة بني سويف جميلة بشبابها والتي تعتبر أكبر مبادرة شبابية شهدتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في كل المجالات بمساعدة الشباب، وتركزت في ملفات هامة مثل مجال النظافة واستعادة الشكل الحضاري للمحافظة، وغيرها من المبادرات الجاري تنفيذها أو المقرر انطلاقها في الوقت القريب.

وأشار المحافظ إلى الخطة الجاري تنفيذها لتفعيل دور 175 مركز شباب منها 11 مركزا بالمدن الرئيسية والباقي في القري، من خلال وضع آليات لتوفير الدعم لها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والعمل على محور تفعيل دورها في دعم الشباب ورفع الوعي لديهم فكريا وثقافيا وبدنيا وعلميا، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة والسمحة بالتعاون مع الأوقاف وأساتذة الجامعات، وذلك وفقا للأعمدة السبعة التي تم التركيز عليها مؤخرا في مؤتمر شباب العالم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي تم عقده اليوم بديوان عام المحافظة في حضور وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في مستهل زيارته اليوم للمحافظة لتفقد عدد من نوادي ومراكز الشباب بدائرة المحافظة منها نادي الشبان المسلمين بمدينة بني سويف، ومراكز شباب : قرية أهوة وإبشنا بمركز بني سويف، ومركزي بدهل والشنطور وشباب سمسطا بمركز سمسطا ، للوقوف على احتياجات المنظومة بالمحافظة ومتطلبات تفعيل دورها في دعم الشباب.

ضم الوفد الذي زار المحافظة اليوم النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة رئيس الوفد، وعدد من نواب المحافظة وهم حسام العمدة وعلى بدر وعاطف عبد الجواد ومجدي بيومي ومحمود عزت وفي حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب، وعدد من رؤساء النوادي ومراكز الشباب، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وعرض عدد من رؤساء مراكز الشباب بالمدن والقرى والنوادي الرياضية المعوقات سواء المادية أو الإجرائية التي تواجههم وتعوق خططهم نحو تطوير المنظومة وتفعيل دورها في بناء ودعم شباب المحافظة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة الواقعة في دائرة المحافظة.
محافظ بني سويف: خطة لدعم الشباب ضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية
محافظ بني سويف: خطة لدعم الشباب ضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية
محافظ بني سويف: خطة لدعم الشباب ضمن استراتيجية بناء الشخصية المصرية

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