محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية بشبين القناطر

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم عددا من المشروعات الخدمية بمدينة شبين القناطر بدأها بافتتاح وحدة الأشعة التشخيصية والمقطعية بمستشفي شبين القناطر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث جهاز اشعه حديث يعمل بأحدث انظمة التشغيل في العالم وهو من احد 100 جهاز على مستوى محافظات الجمهورية ويقوم بعمل عدد 16 مقطعا باعلي كفاءة واعلي جودة وصورة وبلغت تكلفة التطوير 5.5 مليون جنيه.



وشدد المحافظ علي طاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى على تقديم خدمة مميزة للمرضى والتيسير عليهم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبيه بشكل دائم والحفاظ على جهاز الاشعة الجديد والالتزام بمواعيد الصيانة مؤكدا ان وحدة الأشعة بالمستشفى ستخدم اهالي شبين القناطر والقري التابعة .



كما توجه المحافظ لافتتاح قسم الحضانات بالوحدة الصحية بالاحراز والمكونة من 10 حضانات بتكلفة 2 مليون جنيه حيث تفقد الحضانات واستمع من الطاقم الطبي الاجراءت المتبعة للطفل من لحظة دخوله وحتي خروجه



كما تفقد المحافظ المعمل الطبي وحجرة الكشف والاستقبال وجناح بالوحدة الصحية جار تحويله لقسم للعناية المركزة بالجهود الذاتيعة.وعلي هامش زيارة السيد المحافظ لقرية الاحراز تفقد مجمع المدارس الجددية بالقرية ووحدة الاطفاء التي تم انشاؤها وجار تسليمها ووعد بافتتاحها وتشغيلها في اقرب وقت لخدمة اهالي القرية.



كما افتتح المحافظ قسم الحضانات والاطفال المبتسرين بقرية نوي والمكونة من 10 حضانات بتكلفة 2.5 مليون جنيه شاملة المبني والفرش والاجهزة وتفقد الوحدة الصحيه وامر بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.



واختتم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الجولة بافتتاح سجل مدني الجعافرة واستمع من الضابط المختص عن الخدمات المقدمة للمواطنين كاستخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والقيد العائلي وتصحيح البيانات وامر المسئولين بالتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم مشيرا ان السجل المدني سيخدم القرية وعددا من القري المجاورة.