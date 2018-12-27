نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام عماد متعب إلى الجونة

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، رئيس شركة "إليفين 11" التي تدير فريق الجونة لكرة القدم عن حقيقة انضمام عماد متعب نجم الأهلي السابق، للطاقم الإداري لنادي الجونة الرياضي رفقة زميل عمره حسام غالي.



وقال نادر شوقي لبرنامج (استوديو 93.7) على إذاعة أون سبورت: "تم الإعلان بشكل رسمي عن انضمام حسام غالي كمدير كرة بنادي الجونة وتسلم عمله بشكل رسمي بداية من اليوم، تواجد حسام غالي في نادي الجونة إضافة للطرفين".



وأضاف نادر شوقي: "سيتم عمل تدعيمات في نادي الجونة في الفترة المقبلة، وتم تحديد مراكز التدعيم ولكن لن يتم الإفصاح عنها حاليا، عماد متعب لن يعود لكرة القدم ومستمر في الإعلام، محمد فضل أراد أن يستريح لفترة بعد الفترة الماضية في النادي الأهلي واحترمت رغبته".