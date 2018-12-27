كعادته كل أسبوع.. توفيق عكاشة يطارد الذباب على الهواء

قدم الإعلامي توفيق عكاشة؛ التهنئة الي الشعب المصري بمناسبة إحتفالات عيد الميلاد.



وأوضح عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أنه لا فرق بين مصري مسلم ومصري مسيحي لأن الصفة المصرية فوق كل شيء.



وعاد عكاشة مداعبا جمهوره والهزار معه على الهواء؛ واعترض على وجود ذبابة في الأستوديو مرددا: « شوف الدبانة ماشيه تتمخطر إزاي .. ولا همها حاجة خالص».