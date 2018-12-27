ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البعثة الدبلوماسية اليمنية بالجامعة العربية تكرم وزارة الشباب..صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قدم بسام الجبري، رئيس الوفد اليمني الممثل لوزارة الشباب والرياضة اليمنية، في منتدى الشباب العربي الافريقي، درع المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، إلى وزير الشباب والرياضة المصرية د. أشرف صبحي.

وتسلم الدرع والشهادة نيابة عن الوزير، علاء الدسوقي المدير التنفيذي للمنتدى العربي الافريقي، بحضور كل من عبدالله الباطش، المنسق العام للمنتدى، والوفود الشباب من الدول العربية والأفريقية.

وقال بسام الجبري، رئيس الوفد اليمني بالمنتدى، إن التكريم جاء بتكليف من السفير د. رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، وذلك لدور وزير الشباب والرياضة القيادي، في إنجاح هذه الأنشطة والفعاليات الشبابية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الجبري، في تصريح ل"صدى البلد" أن الوفد اليمني، يضم كلا من معاذ العطاس مستشار وزير الشباب والرياضة اليمني لشؤون حضرموت، وأديب العفيف، أضواء نجمي، عائشه الجعيدي.
البعثة الدبلوماسية اليمنية بالجامعة العربية تكرم وزارة الشباب..صور
البعثة الدبلوماسية اليمنية بالجامعة العربية تكرم وزارة الشباب..صور
البعثة الدبلوماسية اليمنية بالجامعة العربية تكرم وزارة الشباب..صور

ترشيحاتنا

وزير إماراتى: عودة سوريا إلى الجامعة العربية في هذه الحالة

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو

خبير: لهذه الأسباب ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

هربا من برودة الجو للموت.. مصرع ربة منزل ونجلها اختناقا بغاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تدفئتهما

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

ولي العهد السعودي بالشورت خلال عطلته الشتوية.. صور

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

أول تعليق من الجبير بعد مغادرته منصب وزير الخارجية السعودية

فستان رانيا يوسف المثير للجدل بـ 250 جنيها

إعفاء تركي آل شيخ والجبير .. تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

بلطجية يقتحمون تصوير مسلسل بحر بالأسلحة البيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو
موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب
تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل حال انضمام اللاعب الإسرائيلى لـ ليفربول
عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو
فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟