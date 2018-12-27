البعثة الدبلوماسية اليمنية بالجامعة العربية تكرم وزارة الشباب..صور

قدم بسام الجبري، رئيس الوفد اليمني الممثل لوزارة الشباب والرياضة اليمنية، في منتدى الشباب العربي الافريقي، درع المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، إلى وزير الشباب والرياضة المصرية د. أشرف صبحي.



وتسلم الدرع والشهادة نيابة عن الوزير، علاء الدسوقي المدير التنفيذي للمنتدى العربي الافريقي، بحضور كل من عبدالله الباطش، المنسق العام للمنتدى، والوفود الشباب من الدول العربية والأفريقية.



وقال بسام الجبري، رئيس الوفد اليمني بالمنتدى، إن التكريم جاء بتكليف من السفير د. رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، وذلك لدور وزير الشباب والرياضة القيادي، في إنجاح هذه الأنشطة والفعاليات الشبابية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف الجبري، في تصريح ل"صدى البلد" أن الوفد اليمني، يضم كلا من معاذ العطاس مستشار وزير الشباب والرياضة اليمني لشؤون حضرموت، وأديب العفيف، أضواء نجمي، عائشه الجعيدي.

