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حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر انهار عليهما منزل أثناء التنقيب عن الآثار

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:00 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
لقى شاب مصرعه كما اصيب اخر "بجروح وكسور باماكن متفرقة بالجسم "مقيمان بقرية دقدوقة بمركز ايتاى البارود بالبحيرة اثناء قيامهم بالتنقيب عن الاثار اثر انهيار منزل احدهما فوقهما اثناء اعمال الحفر والتنقيب
وانتقلت االقيادات الامنية لمكان الحادث

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بمصرع المدعو رمضان حمدي 27 سنة وإصابة عبد السلام عبد العاطي اصابات خطيرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل بقرية دقدوقة مما أدى الي انهيار المنزل فوقهما

وانتقل المقدم حازم الشيخ مفتش المباحث و الرائد اسلام السعدني رئيس مباحث المركز و تم فرض كردون امنى حول المنزل لمنع مرور المواطنين طما تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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