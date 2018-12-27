رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد المنشآت الرياضية خلال زيارته لبني سويف

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددا من المنشآت الرياضية بمحافظة بني سويف، يرافقه النواب، مجدي بيومي عضو الأمانة المركزية للحزب، وحسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومصطفى إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة.



وقال توني عثمان أمين العمال بحزب مستقبل وطن ببنى سويف، إن اللجنة قامت بتفقد منشآت نادى الشبان، وبحث احتياجات النادى لكونه أكبر ناد شعبي بالمحافظة، والمتمثلة في رفع كفاءة الملعب وتنجيله بالنجيل الصناعي وإضاءته وإقامة صالة جيم متعددة الالعاب.



ويواصل المهندس أشرف رشاد الشريف، جولته بمركز شباب أبها واهوه بمركز بنى سويف وأندية ومراكز شباب سمسطا.