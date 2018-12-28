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فن

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا على نيل القاهرة فى ليلة رأس السنة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
تحيى المطربة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بأحد الفناق على نيل القاهرة، وتستعد شيرين لتقديم العديد من الأغانى الطربية، كما تغنى عددا كبيرا من أغانى ألبومها الجديد "نساى" الذى طرحته الفترة الماضية.

يذكر أن شيرين كان آخر أعمالها ألبوم "نساى" الذى ضم 12 أغنية، حيث حصد كليب الأغنية التى حملت نفس الاسم تفاعلًا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكان آخر حفلات التي أحيتها بالكويت.

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