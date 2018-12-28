خالد صلاح: مصر وشعبها لا يعرفون الكراهية.. احتضنت مئات الآلاف من اليهود الهاربين

انتقد خالد صلاح الكاتب الصحفي ادعاء اليهود وترويجهم لفكرة التهجير القسري لليهود المصريين، مؤكدا أن مصر احتضنت اليهود على مر التاريخ.



وغرد " صلاح " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : " إذا كنتم تعتبرون أن كذبة التهجير القسري لليهود المصريين حقائق فهذا تضليل سافر لكم ولمن يوالونكم من الكتاب المأجورين ، دلونا على فعل إنساني واحد صدر من إسرائيل تجاه مصر أو الفلسطينيين أو العالم العربي ".



وأشار إلى " مصر وشعبها لا يعرفون الكراهية لقد كانت بلادنا ملجأ لليهود عند طغيان بابل وطغيان الدولة السلوقية وطغيان الرومان راجع تاريخ شعب إسرائيل قبل وبعد الميلاد ، الإسكندرية احتضنت مئات الآلاف من اليهود الهاربين من طغيان امبراطوريات الأرض وعاش يهود مصر مواطنين مكرمين على هذه الأرض".



وتابع "الآن تسلطون أبواقكم لتتحدث عن تهجير قسري ، ثم تعيدون إنتاج ضلالات الماضي حول تعويضات كاذبة ثم حين ندافع عن بلادنا وشعبنا وتاريخ التسامح على أرض مصر ترفعون شعار ساذج اسمه (الكراهية) !!

تزرعون كذبة جديدة ومن ( يزرع الريح لن يحصد شيئا سوى العاصفة )".