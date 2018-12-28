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أخبار البلد

خالد صلاح: مصر وشعبها لا يعرفون الكراهية.. احتضنت مئات الآلاف من اليهود الهاربين

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
منار نور
انتقد خالد صلاح الكاتب الصحفي ادعاء اليهود وترويجهم لفكرة التهجير القسري لليهود المصريين، مؤكدا أن مصر احتضنت اليهود على مر التاريخ.

وغرد " صلاح " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : " إذا كنتم تعتبرون أن كذبة التهجير القسري لليهود المصريين حقائق فهذا تضليل سافر لكم ولمن يوالونكم من الكتاب المأجورين ، دلونا على فعل إنساني واحد صدر من إسرائيل تجاه مصر أو الفلسطينيين أو العالم العربي ".

وأشار إلى " مصر وشعبها لا يعرفون الكراهية لقد كانت بلادنا ملجأ لليهود عند طغيان بابل وطغيان الدولة السلوقية وطغيان الرومان راجع تاريخ شعب إسرائيل قبل وبعد الميلاد ، الإسكندرية احتضنت مئات الآلاف من اليهود الهاربين من طغيان امبراطوريات الأرض وعاش يهود مصر مواطنين مكرمين على هذه الأرض".

وتابع "الآن تسلطون أبواقكم لتتحدث عن تهجير قسري ، ثم تعيدون إنتاج ضلالات الماضي حول تعويضات كاذبة ثم حين ندافع عن بلادنا وشعبنا وتاريخ التسامح على أرض مصر ترفعون شعار ساذج اسمه (الكراهية) !!
تزرعون كذبة جديدة ومن ( يزرع الريح لن يحصد شيئا سوى العاصفة )".

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