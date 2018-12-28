ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل وإصابة 40 حوثيا في هجوم للجيش اليمني غرب مأرب

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
حسام جابر
قتل 10 من عناصر الحوثيين وجرح 30 آخرون خلال هجوم مفاجئ شنه الجيش اليمني على جبهة صرواح غرب مأرب.

ونقل موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني أن القوات شنت هجوما مفاجئا على ميلشيا الحوثي غرب مأرب، موضحا أن بقية الحوثيين لاذوا بالفرار.

وبين الموقع أن مقاتلات التحالف تواصل استهداف تحصينات وتعزيزات المليشيا في مديرية صرواح، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

ترشيحاتنا

البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو

نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا

البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا

لماذا لا يأكل الناذر من نذره ؟ الإفتاء تجيب

انطلاق ماراثون زايد الخير وتخصيص عائده لمستشفى سرطان الأقصر.. اليوم

انضمام ناشئ الاهلي السابق ولاعب الدوري الهولندي إلى الاتحاد السكندري

وزير الشباب يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية.. صور

الجيش في أسبوع..الرئيس يفتتح بشائر الخير 2 بالإسكندرية ومشروعات قومية فى مجال الزراعات بالعاشر من رمضان..والقوات المسلحة تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

البجعات الروسية تقلق أمريكا.. موسكو تدرس إنشاء قاعدة جوية في الكاريبي

أحمد السعدنى يكشف تفاصيل مسلسله الجديد عبر السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟