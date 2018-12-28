مقتل وإصابة 40 حوثيا في هجوم للجيش اليمني غرب مأرب

قتل 10 من عناصر الحوثيين وجرح 30 آخرون خلال هجوم مفاجئ شنه الجيش اليمني على جبهة صرواح غرب مأرب.



ونقل موقع "26 سبتمبر" التابع للجيش اليمني أن القوات شنت هجوما مفاجئا على ميلشيا الحوثي غرب مأرب، موضحا أن بقية الحوثيين لاذوا بالفرار.



وبين الموقع أن مقاتلات التحالف تواصل استهداف تحصينات وتعزيزات المليشيا في مديرية صرواح، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.