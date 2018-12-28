إسرائيل تمنع الأجانب من الارتباط عاطفيا على أراضيها



كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية أعطت تحذيرا للعمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، من إقامة أي علاقة عاطفية بينهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات السكان والهجرة، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، دافعت أمام محكمة، عن القرار المفروض بحظر علاقات عاطفية بين عاملين وعاملات أجنبيات.



ولفتت الصحيفة إلى أن أي شخصين لديهما تأشيرة عمل، ويسعيان الدخول في علاقة عاطفية أو الزواج، فسوف يهددان بالطرد والحرمان من الفيزا، وإلا سيجبر أحد الطرفين مغادرة البلاد وبقاء الطرف الآخر.



وبينت الصحيفة أنه في 2017، أن عاملين أجنبيين أنجبا طفلا على الأراضي الإسرائيلية، وقامت السلطات بطرد أحد طرفي العلاقة، وقد احتج الطرفان ضد قرار الطرد القسري.