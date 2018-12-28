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أخبار العالم

موجة شديدة الحرارة تجتاح أستراليا ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعا قياسيا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:31 ص
شواطئ أستارليا تزدحم
شواطئ أستارليا تزدحم بسبب الحرارة
رويترز
قال مكتب الأرصاد الجوية الوطني اليوم الجمعة إن استراليا مقبلة على واحد من أكثر شهور ديسمبر كانون الأول حرا على الإطلاق مما أدي لحظر إشعال النيران وتحذيرات بشأن الصحة العامة بينما لجأ كثير من السكان للشواطئ هربا من الحر.

وبينما تشهد بلدة ماربل بار في أقصى الشمال الغربي، وهي الأكثر حرا على مستوى البلاد، أعلى درجات حرارة على الإطلاق قال خبراء الأرصاد إن الموجة ستمتد إلى الجنوب الشرقي حيث ستزيد الحرارة في سيدني وملبورن واديليد نحو 16 درجة مئوية عن المعتاد في المتوسط.

وتتجه العاصمة كانبيرا نحو أكثر أيام ديسمبر حرارة على الإطلاق غدا السبت حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 39 درجة.

وقالت ديانا إيدي خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد "سنشهد ارتفاعا شديدا في مستويات الحرارة في ديسمبر".

وديسمبر كانون الأول هو بداية فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وقد يكون يناير وفبراير أكثر حرا.

وتفرض درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير معتاد ضغوطا على اقتصاد قائم على الزراعة ويعاني بالفعل بسبب عام من الجفاف.

وأدرج مكتب الأرصاد الجوية سيدني في تحذيره من "موجة حرارة شديدة" على مدى الأيام الثلاثة المقبلة وهو أعلى درجات التحذير بشأن درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة في ضواحي سيدني ما يصل إلى 40 درجة مئوية.

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