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رياضة

صدامات عربية تشعل قرعة الكونفيدرالية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
محمد سمير
يبدو أن قرعة دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ستكون حافلة بالعديد من المواجهات العربية المنتظرة في ظل نظام خروج المغلوب بين 15 فريقا صاعدا بالبطولة نفسها و15 فريقا ودع دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات لأنه الأعلى تصنيفا بفضل نتائجه المميزة في آخر 5 سنوات بالبطولات القارية، ويمتلك النجم الساحلي 50.5 نقطة مقابل 30 نقطة لثاني أعلى الفرق بعده الزمالك المصري.

وتأهل 15 فريقا من دور الـ32 بالكونفدرالية وهي الزمالك المصري والرجاء حامل اللقب ونهضة بركان وحسنية أكادير من المغرب والصفاقسي التونسي ونصر حسيني داي الجزائري بجانب كمبالا الأوغندي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وساتيلاس البوركيني ونيو ستار الكاميروني وسان بيدرو الإيفواري وإينوجو رينجرز النيجيري وموكورا الرواندي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتواجه هذه الأندية 15 فريقا ودعت دوري الأبطال هي الهلال السوداني وأهلي بنغازي والنصر الليبيين واتحاد طنجة المغربي بجانب زيسكو الزامبي والقطن الكاميروني وجورماهيا الكيني والملعب المالي ونكانا الزامبي وأتوهو من الكونغو وجيما الإثيوبي وبانتو بطل ليسوتو وأفريكان ستارز الناميبي ودياراف السنغالي وفيبرز الأوغندي.

وتبدو هناك صدامات منتظرة بين الأندية العربية في ظل وجود 6 أندية صاعدة بالكونفدرالية وهي الزمالك والرجاء البيضاوي ونهضة بركان وحسنية أكادير والصفاقسي ونصر حسين داي و4 أندية قادمة من دوري الأبطال وهي اتحاد طنجة والنصر وأهلي بنغازي والهلال.

ومن المحتمل حدوث صدام مغربي خالص، في ظل وجود طنجة في الأندية التي ودعت دوري الأبطال مقابل 3 أندية مغربية بالكونفدرالية وهي الرجاء ونهضة بركان وحسنية أكادير.

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