غدا.. 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2018/ 2019، والتى سيؤديها نحو 48 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات خلال الفترة من 29 ديسمبر الجارى وحتى 24 من يناير المقبل،على أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 26 من نفس ذات الشهر.





ونوه أحمد عزيز بأنه أصدر تعليمات بوقف الإجازات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، والتزام الكليات بتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب أثناء الامتحان، إلى جانب توفير عربة الإسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبًا لأى حالة من الحالات المرضية الطارئة، لافتا إلى أن الجامعة حرصت على مشاركة الطلاب فى تحديد مواعيد جدول الإمتحانات قبل إعلانها، كما تم تجهيز الكنترولات و تحديد أماكن مناسبة لأداء الامتحانات من مدرجات، قاعات وفصول، وتوفير عدد كافى من الملاحظين داخل اللجان، مشددًا على ضرورة التحقق من تطبيق كافة قواعد وضوابط الامتحانات وعدم التهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى حالات الشغب أو الغش.



