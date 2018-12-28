غدا.. 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2018/ 2019، والتى سيؤديها نحو 48 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات خلال الفترة من 29 ديسمبر الجارى وحتى 24 من يناير المقبل،على أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 26 من نفس ذات الشهر.
ونوه أحمد عزيز بأنه أصدر تعليمات بوقف الإجازات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، والتزام الكليات بتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب أثناء الامتحان، إلى جانب توفير عربة الإسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبًا لأى حالة من الحالات المرضية الطارئة، لافتا إلى أن الجامعة حرصت على مشاركة الطلاب فى تحديد مواعيد جدول الإمتحانات قبل إعلانها، كما تم تجهيز الكنترولات و تحديد أماكن مناسبة لأداء الامتحانات من مدرجات، قاعات وفصول، وتوفير عدد كافى من الملاحظين داخل اللجان، مشددًا على ضرورة التحقق من تطبيق كافة قواعد وضوابط الامتحانات وعدم التهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى حالات الشغب أو الغش.
وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم التأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة لأداء الإمتحانات بكل سهولة ويسر، من مواصلات وأتوبيسات لنقل الطلاب والملاحظين من وإلى الجامعة الجديدة، وتم التنبيه على الكنترولات بضرورة تسليم المواد أولًا بأول للمصححين للسرعة في التصحيح وإعلان النتائج، منبهًا على عدم دخول الهاتف المحمول نهائيًا وعدم تفتيش الطالب ذاتيًا داخل اللجان وأثناء سير الامتحانات، بالإضافة إلى نقل الملاحظ الذي له صلة قرابة أو معرفة بأي طالب إلى لجنة أخرى و تواجد محقق قانوني واحد على الأقل من الإدارة المركزية والإدارات الفرعية داخل مقار كل لجنة رئيسية.