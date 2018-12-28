ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

غدا.. 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2018/ 2019، والتى سيؤديها نحو 48 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات خلال الفترة من 29 ديسمبر الجارى وحتى 24 من يناير المقبل،على أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 26 من نفس ذات الشهر.

ونوه أحمد عزيز بأنه أصدر تعليمات بوقف الإجازات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، والتزام الكليات بتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب أثناء الامتحان، إلى جانب توفير عربة الإسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبًا لأى حالة من الحالات المرضية الطارئة، لافتا إلى أن الجامعة حرصت على مشاركة الطلاب فى تحديد مواعيد جدول الإمتحانات قبل إعلانها، كما تم تجهيز الكنترولات و تحديد أماكن مناسبة لأداء الامتحانات من مدرجات، قاعات وفصول، وتوفير عدد كافى من الملاحظين داخل اللجان، مشددًا على ضرورة التحقق من تطبيق كافة قواعد وضوابط الامتحانات وعدم التهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى حالات الشغب أو الغش.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم التأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة لأداء الإمتحانات بكل سهولة ويسر، من مواصلات وأتوبيسات لنقل الطلاب والملاحظين من وإلى الجامعة الجديدة، وتم التنبيه على الكنترولات بضرورة تسليم المواد أولًا بأول للمصححين للسرعة في التصحيح وإعلان النتائج، منبهًا على عدم دخول الهاتف المحمول نهائيًا وعدم تفتيش الطالب ذاتيًا داخل اللجان وأثناء سير الامتحانات، بالإضافة إلى نقل الملاحظ الذي له صلة قرابة أو معرفة بأي طالب إلى لجنة أخرى و تواجد محقق قانوني واحد على الأقل من الإدارة المركزية والإدارات الفرعية داخل مقار كل لجنة رئيسية.

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام: 14 ألف خضعوا لفحص الأمراض غير السارية بالهيئة.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018

انفجار هائل بمحول كهرباء في مدينة نيويورك.. فيديو

شاهد.. جسم غريب يحلق في سماء موسكو.. والمواطنون:غزو فضائي

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتقفز 0.50%

محسن صالح يدعو للصلح بين الأهلى وجماهيره وتركى آل الشيخ

مرصد الأزهر: تراجع ملحوظ في أعداد الهجمات ضد المسلمين بألمانيا

لبنان يشكو إسرائيل بسبب أضرار تفجير الأنفاق

مميش: اتحاد مصر والإمارات في ماراثون زايد دليل على أننا لسنا دعاة حرب

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة

شينخوا: مصر شهدت استقرارا سياسيا وتحسنا أمنيا واقتصاديا في 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الجمعة 28-12-2018 .. فيديو
الوطنية للإعلام: 14 ألف خضعوا لفحص الأمراض غير السارية بالهيئة.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم.. فيديو
شاهد.. انطلاق مارثون زايد الخيري بالإسماعيلية بحضور وزير الشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟