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الصحف الكويتية: رفض تجنيس غير المسلمين.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودى.. استقرار السودان يصب في صالح مصر.. والأمم المتحدة تمهل الحوثيين حتى الرد على آلية الانسحاب

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر صالح
الصحف الكويتية:
- الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق
- استقرار السودان يصب في استقرار مصر
- الملك سلمان يأمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي
- شركات صرافة كويتية تتوقف عن التحويلات بالعملة الإيرانية

تناولت الصحف الكويتية اليوم الجمعة المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك رفض تجنيس غير المسلمين وإعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق وتصريحات وزير الخاريجة المصري حول استقرار السودان الذي يصب في صالح استقرار مصر وأمر الملك سالمان بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودى وتوقف شركات صرافة عن التحويلات بالعملة الإيرانية وإمهال الأمم المتحدة مدة للحوثيين حتى الثلاثاء للرد على آلية الانسحاب.

وقالت "القبس" أن وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري».

وأفادت "كونا" أن مصادر مسؤولة في شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، أكدت أن غالبية الشركات العاملة في السوق تحجم كليًا عن التعامل بالريال الإيراني، منذ الغاء الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية، التي تستهدف قطاع الطاقة والمصارف الإيرانية.

وبلغ سعر الريال الايراني لدى مؤسسات الصرافة في الكويت أمس 303 آلاف ريال مقابل الدينار (33 دينارًا مقابل المليون تومان)، علمًا ان التومان أصبح العملة الرسمية لايران منذ عامين تقريبًا بديلًا عن الريال، ويبلغ سعر التومان 10 ريالات.

وأوضحت "الرآي" أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في تعديل شمل عدة وزارات بينها الخارجية والإعلام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأوضحت الوكالة أن الأوامر تتضمن تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعادة مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت "الأنباء" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر.

وقال شكري في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره السوداني الدرديري محمد احمد، عقب لقائه ومدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده تثق تماما في قدرة السودان على التعامل مع هذه القضايا، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها عدة مدن سودانية أخيرا، من خلال إجراءات تراها مناسبة.

وقالت "الجريدة" أنه خلافًا لما انتهت إليه اللجنة «التشريعية» البرلمانية بدستورية الاقتراح الخاص بتجنيس غير المسلمين، جاء قرار لجنة «الداخلية والدفاع»، التي رفضته بإجماع أعضائها، مستندة في ذلك، وفق رئيسها النائب عسكر العنزي، إلى أن «الكويت دولة إسلامية ودينها هو الإسلام»، مما دفع رئيس «التشريعية» النائب خالد الشطي للرد بأن «الكويت دولة مدنية تحترم حرية الأديان».

وصرح عسكر، عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بأن «الرفض جاء بإجماع أعضاء اللجنة، وكذلك الحكومة» من جانبه، استغرب الشطي قرار رفض المقترح، لاسيما بعد الموافقة عليه دستوريًا من جانب اللجنة التشريعية المختصة بمدى دستورية الاقتراحات بقوانين.

وقالت "الأنباء" أن وكيل محافظة الحديدة في اليمن وليد القديمي أعلن أن كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة، وكذا من المدينة خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، طبقا لاتفاق السويد.

ونقلت الصحيفة عن القديمي قوله «إن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة»، مشيرا إلى أن الجنرال كاميرت «هو المعني بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التي يجب انسحابها».

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