روسيا والأردن يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا وحل مشكلة اللاجئين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا مع التأكيد على ضرورة احترام سيادتها والوضع حول مخيم "الركبان" واللاجئين السوريين في الأردن.



وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني بموسكو اليوم الجمعة- "ناقشنا الأوضاع والتسوية في سوريا وضرورة احترام سيادتها، وحل مشكلة مخيم الركبان لأن الموجودين فيه لا يستطيعون الحصول على المساعدات الإنسانية"، مؤكدا أن حل مشكلة اللاجئين تحتاج إلى جهود كبيرة للمجتمع الدولي.



وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من سوريا، تابع لافروف "على ما يبدو أن واشنطن بانسحابها من سوريا تريد نقل المسئولية إلى شركائها في التحالف وإلى حلفائها في المنطقة، نأمل في الحصول على تفاصيل الانسحاب الأمريكي من سوريا عبر قنوات الاتصال مع واشنطن".



وأشار إلى أن الموقف الروسي واضح من ضرورة عودة اللاجئين السوريين بضمانات أمنية، مضيفا أن بلاده ساعدت الحكومة السورية في إنشاء بيئة ملائمة لمعيشة اللاجئين السوريين، الذين عادوا إلى سوريا.

