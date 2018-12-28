تعرف على رسائل البابا تواضروس للشباب خلال تسبحة كيهك .. صور

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك رسائل مهمة لشعب الكنيسة من شهر كيهك، من الممكن أن تكون مبادئ للعام الجديد وللحياة وهم من الأصحاح الأول من إنجيل مار لوقا البشير.





وأضاف قداسة البابا تواضروس - خلال ترأسه تسبحة صلوات شهر كيهك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية-إن الرسالة الأولى تتمثل فى الأحد الأول وهى بشارة الملاك لزكريا الكاهن، إن هذه الرسالة لكل شخص، ضع اسمك بدل من زكريا وكل صلاة تصليها ثق أن لها استجابة وأن أذن الله تسمعها، فزكريا وأليصابات كانوا بلا أولاد رغم أنهم كانوا بارين فكيف هذا؟! يأتي الملاك ويقول "لاتخف لأن طلبتك قد سمعت". كل صلاة لها وقت للاستجابة كل شاب وكل شابه يثق أن كل صلاة مهما كانت صغيرة أو ضعيفة لها استجابة وفي اليوم المعين يفرحك الله. ضع هذا أمامك طوال السنة الجديدة واعرف أن في الوقت المعين يعطيك الله سؤل قلبك.





وأكد قداسة البابا تواضروس أنه لابد من وضع الرسائل أمام الشباب وهى "رسالة اطمئنان واستجابة صلاة، ورسالة سلام ونوال النعمة، ورسالة عهد أمام الله تكون حياتي تسبيح وفرح بالخلاص، ورسالة تقديس وسلوك بحياة بارة".





شارك في التسبحة الكيهكية الشبابية "سينرچيا ٢" إلى جانب قداسة البابا تواضروس الثاني، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي، وعشرات من الآباء الكهنة واعداد غفيرة من الشباب.



