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برلمان

تعرف على فعاليات مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:50 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، أمس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، بعدد من المحافظات.

ونظم الحزب بمحافظة القاهرة، احتفالية كبرى،في منطقة الشرابية، تحت عنوان "لمة الوطن"، بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك بحضور ممثلى الكنيسة والأزهر وعدد من نواب البرلمان وأعضاء أمانة القاهرة وأمانة الشرابية والزاوية، وفى السويس القيام باعمال النظافة ورفع القمامة بمنطقة عرب المعمل بمطقة فيصل.

كما أقام الحزب فى بنى سويف منفذين متحركين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية الشنطور مركز سمسطا فضلا عن تجميل سور مدرسة الشهيد علاء حمزة الإعدادية منسبة مركز الفشن، وفى الفيوم توزيع 2000 بطانية على الأسر الفقيرة بقرية عتامة المزرعة مركز اطسا.

وتنظيم قافلة طبية الوادى الجديد بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية بولاق بمركز الخارجة فضلا عن المساهمة فى بناء عدد 3 فصول دراسية بمدرسة عائشة عبد الرحمن الابتدائية بمركز الفرافرة لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة.. أما فى محافظة سوهاج تم القيام باعمال النظافة ورفع القمامة بمنطقة مركز " جزيرة شندويل البلينا المنشأة _جرجا" فضلا عن إقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بمركز"طهطا، البلينا، جهينة جرجا".

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