تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سعيد عبد الغنى

أكد الفنان أشرف زكى، أن الفنان سعيد عبد الغنى تم احتجازه بمستشفى الجلاء في غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوى حاد وبرفقته فى المستشفى ابنه أحمد سعيد عبد الغنى.



يذكر أن الفنان سعيد عبد الغنى قدم الكثير من الأعمال السينمائية وأبرزها حبيبى دائما، الكرنك وإحنا بتوع الأتوبيس، وفى الدراما مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، و"رد قلبى"، "شمس الأنصارى"، "أولاد الليل" وغيرها.



وآخر أعماله الفنية مسلسل "ولاد السيدة" عام 2015 للمخرج هانى إسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، من إنتاج شركة صوت القاهرة.



كما عمل سعيد عبد الغنى فى الصحافة لفترة كبيرة.

