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رياضة

أول إجراء من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي قيد رمضان صبحي الوافد الجديد محليًا وأفريقيا بعد وصول بطاقته الدولية.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالأهلي، عن انضمام رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأضاف أنه تم إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب والذي يصل القاهرة خلال الساعات القادمة؛ للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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