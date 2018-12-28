ضبط ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة القبض على ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب.



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزينى مأمور مركز شرطة المنصورة من محمد م. م.، 40 عاما عامل، مقيم بقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة يتهم فيه زوجة شقيقه بأنها تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب.



بتقنين الإجراءات وإستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية برئاسة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، من ضبط كل من " س. ن.، 30 عاما ربة منزل، وتدير شقتها للدعارة، وبداخل الشقة كل من أمير ع. ع.، 35 عاما ، حاصل علي دبلوم، و هدير ر. ح.، 28 عاما ، من احدي قري مركز المنصورة.



وبالفحص تبين أن المضبوطة تدير شقتها لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار عرضهم علي النيابة العامة.