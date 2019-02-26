لقاء للمتطوعين من طلاب كلية الطب للتعريف بدورهم فى حملة 100 مليون صحة

نظم قطاع خدمة وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة لقاءً للطلاب المتطوعين من الكلية لمناقشة الاستعدادات النهائية للمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك تحت عنوان " ١٠٠ مليون صحة "، حيث ستبدأ الحملة بمحافظة الدقهلية اعتبارا من أول مارس وتستمر حتى نهاية أبريل.



فيما تم اللقاء تحت إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أحمد صلاح السيد المنسق الوطنى للشباب بالحملة، وحضر اللقاء 250 طالبا وطالبة من الكليات الطبية للمشاركة متطوعين لمعاونة الحملة القومية والتى تقوم بها وزارة الصحة داخل الجامعة.



حيث تم إعداد 70 نقطة طبية مجهزة بمختلف الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية لإجراء الفحص الشامل لفيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.



وتضمن اللقاء شرحا عن الرسائل التوعوية عن الأمراض المستهدفة ( فيروس سى ، سكر ، ضغط ، السمنة ) كما تضمن اللقاء دور المتطوعين فى معاونة الفرق الطبية ومساعدتها فى إنجاز الاختبارات وتقديم كافة أنواع الدعم للحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.