التعليم: مستعدون لامتحانات المصريين بالخارج المقرر انطلاقها نهاية مارس

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألفا و941 طالبا.



وأضاف حجازي في بيان له ، أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.



وأوضح حجازي أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للإمتحانات، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول.



ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة جداول الامتحانات على الرابط:

http://sabroad.emis.gov.eg/schedule.aspx

