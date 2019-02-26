غدًا انطلاق الحملة القومية 100 مليون صحة بحزب مستقبل وطن في الهرم.. صور

أعلنت أمانة قسم الهرم بحزب مستقبل وطن، عن انطلاق الحملة القومية 100 مليون صحة، غدًا بدائرة الهرم، تحت رعاية حمد الوليلى أمين قسم الهرم، ومحمد عباس البطران أمين التنظيم.



وكان الحزب قد أعلن انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي انطلقت بمقر الحزب.



وحضر ختام فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بمنطقة الطوابق، كل من «سوزى ابوخضرة أمينة المرأة، ويحى عبدالمعطي ابونحيلة عضو المكتب التنفيذي لأمانة الهرم و أعضاء حزب مستقبل وطن بالطوابق».