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منوعات

لحظة نجاة طائرة من الانقلاب في الجو.. فيديو

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:52 م
صدى البلد
كريم جمال
نجحت طائرة تابعة للخطوط البريطانية في الهبوط بنجاح بعدما واجهت خطر الإنقلاب فى الجو، أخذت المركبة في التمايل بشدة وسط الجو.

كانت الطائرة في رحلة بين بين مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن وجبل طارق، وغيرت مسارها بسبب الرياح الشديدة، فقرر الطيار مواجهة الرياح بشجاعة يحسد عليها.

يذكر أن الطائرة كانت تحتوى على أفراد الطاقم و 150 راكبًا كانوا على متنها، هبطوا بسلام في مطار ملقة الإسباني.

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