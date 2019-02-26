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فن

نجوم مسرح مصر يشاركون في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:33 م
عزاء والدة مصطفي
عزاء والدة مصطفي خاطر
محمد بدران
شارك أيمن أشرف لاعب الأهلي، وعلي ربيع، ومحمد انور، سارة درزاوي، ومصطفي بسطو، وأوس أوس، ومجدي فكري، وهبة مجدي، في عزاء والدة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقام حاليا بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والاصدقاء".

توفيت والدة الفنان مصطفى خاطر الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وتم دفنها بمقابر الأسرة، وأقام خاطر أمس عزاء لوالدته في منطقة الخصوص وحضر أقاربه وأصدقاؤه المقربون منه.

وتوقف نجم مسرح مصر عن تصوير مسلسله "طلقة حظ" لحين استقرار حالته النفسية، ومن المقرر أن يعود لبلاتوهات التصوير بداية من الأسبوع المقبل.
نجوم مسرح مصر يشاركون في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور
نجوم مسرح مصر يشاركون في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور
نجوم مسرح مصر يشاركون في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور
نجوم مسرح مصر يشاركون في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور
نجوم مسرح مصر يشاركون في عزاء والدة مصطفى خاطر.. صور

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