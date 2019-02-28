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رياضة

طوارئ في المقاصة استعداداً لمواجهة الإنتاج بالدوري الممتاز

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:58 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
عمرو الحلواني
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة مدربه طلعت يوسف، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى الأحد المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة الإنتاج من أجل الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث للسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة.

وألغى الجهاز الفنى ، معسكر الفريق فى الإسكندرية بعد تأجيل مواجهة الزمالك التى كان من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ8 من منافسات كأس مصر ، وفضل المدير الفنى خوض الفريق تدريباته بصورة طبيعية على الملعب الفرعى بملعب الدفاع الجوى .

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