طوارئ في المقاصة استعداداً لمواجهة الإنتاج بالدوري الممتاز

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة مدربه طلعت يوسف، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى الأحد المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 .





ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن لمواجهة الإنتاج من أجل الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث للسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة.



