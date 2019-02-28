الخرباوى: الجماعة الإرهابية تستهدف تغييب وعى المصريين

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الحملة الممنهجة التى شنتها جماعة الإخوان الإرهابية تهدف لإثارة القلاقل والإيقاع بالدولة التي استعادت كل مقوماتها.



وأوضح "الخرباوى"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، أن الإخوان لديهم منظومة متكاملة لإطلاق الشائعات وإثارة الفتن وخبرات تراكمية تستهدف تشوية الدولة المصرية ككل رغبة فى الانتقام، مشيرًا إلى أن صفحات الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تعج بدعوات تكشف نواياهم تجاه الدولة منها دعوة على سبيل المثال: "كل إخوانى يحمل ولاعة ويولع فى مصر"، متابعًا: يريدون أن يرون مصر تشتعل.



وأضاف "الباحث فى شئون الحركات الإسلامية"، أن الجماعة الإرهابية تلجأ لهذه الحملات الممنهجة لتأجيج الرأي العام فى الشارع المصري، فضلًا عن اتباعهم أسلوب المظلومية كما حدث من خلال الحشد الإعلامى ضد الدولة بعد ثأر القضاء المصري لـ 9 المتهمين فى قتل النائب العام هشام بركات.



وشدد "الخرباوي"، على ضرورة توعية المواطنين من خلال كل مؤسساتها لردع هذه الحملات الممنهجة والقضاء على سمومها التى تستهدف تغييب وعى المصريين بنشر الأكاذيب وبث الإحباط فى نفوسهم.

