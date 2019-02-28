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رياضة

مدرب الجونة: لم نظهر بمستوى جيد أمام بتروجت رغم الفوز.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:05 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه نجح في تحقيق فوز مهم أمام بتروجت رغم عدم ظهوره بمستوى جيد في المباراة.

وأضاف صدقي خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت، أن المباريات مع الفرق التي تنافسنا تكون بطولة خاصة ومباراة بـ6 نقاط".

وتابع: "كانت مباراة صعبة في الملعب، ولست راضيا على الأداء، لكن الضغط العصبي على اللاعبين أثر على مستواهم داخل الملعب".

وأردف "حزين لغياب جوناثان الذي أجرى عملية جراحية، ولكن عمرو السعداوي ظهر بمستوى مميز، ونملك اللاعبين البدائل يمتلكون مستوى مميز".

واستطرد "لم نخض مباراة الإسماعيلي في الدور الأول، وقمنا بإعداد جدول جديد، منحت اللاعبين 3 أيام راحة ثم نبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة من خلال مباراة ودية عقب فترة الراحة".

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