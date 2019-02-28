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فن

عقد ليدى جاجا في حفل الأوسكار بـ 30 مليون دولار

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:03 م
صدى البلد
محمد نبيـل
رغم مرور 4 أيام على حفل الأوسكار لايزال العقد الذي ظهرت به النجمة الأمريكية ليدي جاجا يتصدر الأحاديث عن نسخة الأكادمية الـ91، حيث بلغت قيمة العقد التاريخي حوالي 30 مليون دولار.

ونشرت "جاجا" صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تظهر فيها العقد الثمين الذي ظهرت به في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وعلقت على الصورة قائلة: "بخصوص ليلة الأوسكار ماركة" تيفاني اند كو" عرضوا على ارتداء الألماسة الأيقونية التي تبلغ من العمر ١٤١ عاما، وكانت النجمة آدوري هيبوري آخر من ارتدت تلك القلادة، ولقد كان شرف كبير لي أن ارتدي تلك الألماسة، فقد زادت تلك الليلة الخالدة بالنسبة لي جمالا وشرفا أكثر".

ليدى جاجا استطاعت أن تحصد لقب أفضل اغنية ضمن جوائز الأوسكار عن "shallow" التي غنتها في فيلم "A Star Is Born" بجانب النجم برادلى كوبر.
عقد ليدى جاجا في حفل الأوسكار بـ 30 مليون دولار

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