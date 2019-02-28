مدير معهد ناصر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي محطة مصر

أكد الدكتور هاني راشد، مدير مستشفى معهد ناصر، أن هناك 6 حالات من مصابي حادث قطار محطة مصر، متواجدون بمعهد ناصر، بينهم حالتان بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المركزة.



وأضاف "راشد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الحالتين الموجودتين بالأقسام الداخلية حالة منهما أصيب بصدمة من الموقف المفزع أثناء الحادث، وكان يعاني من ألم بالصدر، وظل بالعناية المركزة لمدة 24 ساعة، وغادر العناية المركزة، ويتواجد بالقسم الداخلي للمعهد يتلقى العلاج، والحالة الثانية مريض لديه نسبة حرق فوق 30% يتلقى العلاج والمتابعة الطبية داخل القسم الداخلي.



وأشار إلى أن الـ 4 حالات الموجودة بالرعاية المركزة 3 حالات منهم حالتهم درجة خطورتها عالية، حيث إن درجة الحروق بالنسبة لهم عالية نوعًا ما، ومتواجدون على جهاز تنفس صناعي، منوهًا إلى أن هناك فريقا طبيا متميزا مكونا من استشاريين وأساتذة جراحة تجميل يتعاملون مع مصابي الحروق، ويتابعون حالتهم لحظة بلحظة.



وأكمل: أنه كان هناك مُصاب مجهول الهوية بمعهد ناصر، وكانت درجة الحروق الخاصة به 95%، وتوفاه الله صباح اليوم، وقام أهله بالتعرف عليه، وتسلموا جثته.



واندلع حريق صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.