ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مدير معهد ناصر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:58 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الدكتور هاني راشد، مدير مستشفى معهد ناصر، أن هناك 6 حالات من مصابي حادث قطار محطة مصر، متواجدون بمعهد ناصر، بينهم حالتان بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المركزة.

وأضاف "راشد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الحالتين الموجودتين بالأقسام الداخلية حالة منهما أصيب بصدمة من الموقف المفزع أثناء الحادث، وكان يعاني من ألم بالصدر، وظل بالعناية المركزة لمدة 24 ساعة، وغادر العناية المركزة، ويتواجد بالقسم الداخلي للمعهد يتلقى العلاج، والحالة الثانية مريض لديه نسبة حرق فوق 30% يتلقى العلاج والمتابعة الطبية داخل القسم الداخلي.

وأشار إلى أن الـ 4 حالات الموجودة بالرعاية المركزة 3 حالات منهم حالتهم درجة خطورتها عالية، حيث إن درجة الحروق بالنسبة لهم عالية نوعًا ما، ومتواجدون على جهاز تنفس صناعي، منوهًا إلى أن هناك فريقا طبيا متميزا مكونا من استشاريين وأساتذة جراحة تجميل يتعاملون مع مصابي الحروق، ويتابعون حالتهم لحظة بلحظة.

وأكمل: أنه كان هناك مُصاب مجهول الهوية بمعهد ناصر، وكانت درجة الحروق الخاصة به 95%، وتوفاه الله صباح اليوم، وقام أهله بالتعرف عليه، وتسلموا جثته.

واندلع حريق صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر 4 أيام

انفراجة كبيرة فى أزمة قيد الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

أوبر تتفاوض لشراء كريم

أول حل علمي حقيقي للقضاء على الصلع للأبد

بالدليل.. الإخوان يتوسلون لأردوغان لاحتلال سوريا

رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 28-2-2019

حالة واحدة تبرئ محمد صلاح بعد الصورة المثيرة للجدل

أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح مدن وقرى الشرقية

قناة الأهلى تحصل على حقوق بث مباراة قمة اليد بين القطبين

سقوط أخطر عصابات الخطف بالقاهرة.. استولوا على 5 سيارات ونفذوا 37 حادث سرقة.. فيديو

نوستالجيا.. الملكة ناريمان تكشف حقيقة إدمان الملك فاروق للخمر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

فيديو

فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها
رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر
توفيق عكاشة يهدد بإلغاء حلقة «مصر اليوم» على الهواء
توفيق عكاشة مهاجما رامي مالك: أنا لا أفتخر بجائزة الأوسكار لهذا السبب
شاهد.. توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بسبب الإير بيس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟