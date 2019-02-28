روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا

استخدمت روسيا والصين، الليلة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا.



وأعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن وفقا لقناة "روسيا اليوم" - عن رفض بلاده لمشروع القرار الأمريكي بشأن فنزويلا.



وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وعادلة فى فنزويلا.



ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة استعادة الديمقراطية فى فنزويلا بشكل سلمي وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها دون أية عوائق.



وقال المندوب الروسي: إن الولايات المتحدة لا تحترم سيادة فنزويلا، وحرية الشعب الفنزويلي في حل قضاياهم الداخلية بأنفسهم، مشيرا إلى أن أمريكا تريد تصعيد الأزمة، وتنفيذ سيناريو خاص بها من أجل تغيير الحكم أو الإطاحة بالحكومة.



ومن جانبه، داعا مندوب الصين لدي مجلس الأمن وو هاي تاو الحكومة الفنزويلية والمعارضة إلى الحوار وفقا لأحكام الدستور.



وقال تاو: إننا ندعم الشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته واستقراره، رافضا أي تدخل لقوى خارجية في الشأن الداخلية الفنزويلي وأي تدخل عسكري لحل الأزمة.



وطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمة بشكل يرجح التنمية والاستقرار في فنزويلا لتحسين معيشة السكان في البلاد في ظل احترام سيادة البلد وتقديم المساعدة البناءة.