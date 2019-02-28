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اقتصاد

الذهب يسجل أول هبوط في خمسة أشهر مع تعافي الدولار بدعم من بيانات أمريكية

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:40 م
صدى البلد
رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تعافي الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أول هبوط شهري في خمسة أشهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1313.20 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أثناء الجلسة أضعف مستوى منذ الخامس عشر من فبراير عند 1312.43 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1316.10 دولار للأوقية.

واستعاد مؤشر الدولار بعض الزخم أمام سلة من ست عملات رئيسية بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية زيادة بمعدل سنوي قدره 2.6 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأخير من 2018.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وجاءت بيانات الناتج المحلي الاجمالي القوية بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن زيادات في أسعار الفائدة مستقبلا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1541.00 دولارا للأوقية بعد أن تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1565.09 دولار الذي بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع. وسجل المعدن أكبر مكاسب شهرية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر 2016.

وقفز البلاديوم حوالي 22 بالمئة منذ بداية العام وسط نقص في المعروض بالسوق.

وهبطت الفضة حوالي 1 بالمئة إلى 15.59 دولار للأوقية منهية الشهر على خسارة تبلغ حوالي 3 بالمئة هي الأكبر منذ أغسطس.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 870.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر عند 876 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وسجلت الأسعار أيضا أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2018 مع صعودها بأكثر من 5 في المئة.

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