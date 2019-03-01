تعرف على فوائد تناول البطاطس مسلوقة دون ملح يوميا

تعتبر البطاطس المسلوقة من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكثير وقد أكد المعالج بالاعشاب محسن النادي ان البطاطس دون ملح لها فوائد عديدة.



- تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمعادن والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وفيتامين ج.

- تمد الجسم بالطاقة.

- البطاطس المسلوقة تساعد على أنقاص الوزن لاحتوائها على مواد تمتص الدهون.

- البطاطس المسلوقة تمتص السموم الموجودة في الجسم.

البطاطس المسلوقه تساعد في عدم الاصابة بسرطان وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبية .