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مرأة

تعرف على فوائد تناول البطاطس مسلوقة دون ملح يوميا

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:01 ص
البطاطس
البطاطس
ريهام قدري
تعتبر البطاطس المسلوقة من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكثير وقد أكد المعالج بالاعشاب محسن النادي ان البطاطس دون ملح لها فوائد عديدة.

- تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمعادن والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وفيتامين ج.
- تمد الجسم بالطاقة.
- البطاطس المسلوقة تساعد على أنقاص الوزن لاحتوائها على مواد تمتص الدهون.
- البطاطس المسلوقة تمتص السموم الموجودة في الجسم.
البطاطس المسلوقه تساعد في عدم الاصابة بسرطان وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبية .

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