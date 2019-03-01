تامر عبد المنعم في كواليس تسجيل تتر مسلسل الضاهر

بدأ الفنان تامر عبد المنعم، في التحضير لتسجيل تتر مسلسل الضاهر والذى من المقرر أن يتم استئناف تصوير المشاهد المتبقية منه خلال الأيام المقبلة لعرضه فى الموسم الرمضانى .



ونشر تامر عبد المنعم صورة من داخل غرفة مونتاج المسلسل وعلق قائلا:"أنا وحسام المحفوظي من داخل الاستديو أثناء عمل تيتر مسلسل الضاهر " .



ويجسد تامر عبد المنعم فى المسلسل دور محامى يدعى فاروق الزهار .



يذكر أن مسلسل الضاهر تدور أحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.



والمسلسل بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وعدد كبير من الفنانين.