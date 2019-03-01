تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



الأهرام:



الإخوان وتزييف الوعى .. رأى الأهرام اليوم

الحكومة تبدأ إجراءات عاجلة لتحقيق الأمن و السلامة بالسكك الحديدية

النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات بينهم سائق القطار



الأخبار

عبد العال: التعديلات الدستورية اقتراحات قابلة للنقاش



الوطن



الحكومة تضاعف الدعم التموينى لـ الأكثر احتياجًا أول يونيو



الشروق

اليوم .. عمومية الصحفيين تبدأ التصويت فى انتجابات التجديد النصفى للنقابة



المصري اليوم

رامى مالك: أرغب فى صناعة فيلم مصري باللغة العربية .. وعائلتى مسرورة لفوزي بالأوسكار



صدى البلد

65 دولة تشارك فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 بمصر.

