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تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الأهرام:

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الحكومة تبدأ إجراءات عاجلة لتحقيق الأمن و السلامة بالسكك الحديدية
النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات بينهم سائق القطار

الأخبار
عبد العال: التعديلات الدستورية اقتراحات قابلة للنقاش

الوطن

الحكومة تضاعف الدعم التموينى لـ الأكثر احتياجًا أول يونيو

الشروق
اليوم .. عمومية الصحفيين تبدأ التصويت فى انتجابات التجديد النصفى للنقابة

المصري اليوم
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