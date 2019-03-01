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محمود كامل يسجل في عمومية الصحفيين: أحسنوا الاختيار والمتابعة والمحاسبة

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:18 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
سجل منذ قليل، محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لعضوية المجلس، في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال إكتمال النصاب القانوني.

وقال "كامل" خلال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، كنت أتمنى اكتمال النصاب القانوني اليوم، لاسيما أنني حينما ترشحت للانتخابات منذ 4 سنوات كنت رافعا شعار حضوركم هو الحل، مضيفا: "أتمنى أن يحضر جمعة 15 مارس أكبر عدد ممكن من الزملاء، لاختيار من يرونهم قادرون على خدمة المهنة، متابعا: "مازلت أرفع شعار حضوركم هو الحل".

ووجه العضو، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية، : "دوركم اختيار الأصلح ومتابعة مجلس النقابة ومحاسبته على أدائه بشكل عام خلال مدته".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

ويستمر التسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية، حتى الثانية عشر ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

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