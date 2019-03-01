ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ أسيوط: 1700 فصل محو أمية حتى الآن بمراكز وقرى المحافظة

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
إيهاب عمر
ناقش اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ؛ سبل تطوير الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن فعاليات مبادرة " أسيوط بلا أمية " والتي أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية ونشر برامج التوعية بالتنسيق مع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، لافتًا إلى مشاركة جامعتي الأزهر وأسيوط والمنطقة الأزهرية بأسيوط المشاركة بالمبادرة والعمل على محاربة الأمية مشيرًا إلى فتح فصول جديدة بالقرى والمراكز حيث وصل عدد الفصول إلى 1700 فصل حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، والعميد مصطفى عبدالله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة ورؤساء المراكز والأحياء ولفيف من ممثلي الكنائس الارثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية بالمحافظة.

وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ونشر الوعي وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وذلك تنفيذًا لخطة الدولة بالقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة وإعلان مصر خالية من الأمية في عام 2030 لافتًا إلى التوسع في فتح فصول لمحو الأمية ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز مشيدًا بمشاركة المنطقة الأزهرية في المبادرة بـ 305 معهد أزهري بينهم 50 معهد فتيات بالإضافة إلى استغلال إمكانات التربية والتعليم والشباب والرياضة ونشر برامج التوعية من خلال الندوات والمؤتمرات والندوات الجماهيرية بمشاركة الجمعيات الأهلية ورجال الدين والشخصيات العامة مشيرًا إلى الاستمرار في أعمال الحصر الميداني الشامل لأعداد الأميين بالمحافظة واستهدافهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية وتدريب المعلمين على 11 منهجا دراسيا تم إعداده بواسطة هيئة تعليم الكبار.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من الحاصلين على مؤهلات (متوسطة ، فوق متوسطة ، عليا) وجميع العاملين بالقطاع الحكومي ومكلفات الخدمة العامة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدني 10 دارسين و 25 دارس كحد أقصى بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر على أن يتقدم الخريج إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيل بياناته الشخصية والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

ترشيحاتنا

أسعار الدولار تتراجع 13 قرشا أمام الجنيه خلال فبراير

تحذير .. لعبة مميتة كادت أن تقتل طفلة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

تعليق نارى من نجم الإسماعيلى على قائمة المنتخب .. فيديو

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

نجم الإسماعيلى يطمئن المواطنين بعد انقلاب سيارته 4 مرات .. فيديو

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

مشروع قانون بربط تسجيل الدخول لـ الفيس بوك بالرقم القومى

التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

فيديو

المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه .. فيديو
محافظ الغربية يطمئن مواطنيه: علاج فيروس سي متوفر بالكامل مجانًا.. فيديو
صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة
النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو
التموين: لا نهدف لتحقيق الربح بل توفير السلع للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟