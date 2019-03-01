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ديني

الأزهر يدين تفجير مقديشو الإرهابي: نرفض استهداف المدنيين وترويع الآمنين

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع، مساء أمس الخميس، بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر على موقفه الثابت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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