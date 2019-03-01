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أخبار العالم

السعودية تسقط جنسية نجل أسامة بن لادن

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:56 م
حمزة بن لادن
حمزة بن لادن
أحمد محرم
أفادت صحيفة "الرياض" السعودية نقلًا عن وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية، بأنه "صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره".

وأعلنت الحكومة الأمريكية، مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات أو يكشف مكان ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، حمزة بن لادن.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية، فإنها تضع مكافأة بقيمة مليون دولار لاعتقال حمزة بن لادن الموصوف بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة، موضحة أنها تسعى للحصول على أي معلومات بشانه أو بشأن موقعه الحالي، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن حمزة بن لادن دعا عام 2015 عبر رسائل مسجلة ومصورة إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده على يد قوات أمريكية.

وأقام حمزة ضمن العديد من أفراد أسرة أسامة بن لادن في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر التي تتهم واشنطن والده بالوقوف وراء الهجوم.

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