محافظ قنا: إقبال على المشاركة في 100 مليون صحة.. و705 فرق طبية تقدم الخدمة

قال عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مبادرة 100 مليون صحة تعد طفرة في مجال الصحة وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة في عرس اليوم بسبب انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة من المحافظة.



وتابع "الهجان" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن اليوم هو الأول للمبادرة بالمحافظة، حيث إنه شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.



وأوضح المحافظ أن المستهدف من المحافظة مليون و956 مواطنا، مشيرًا إلى أن هناك 705 فرق طبية تعمل على تقديم الخدمة للمواطنين.

