ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ قنا: إقبال على المشاركة في 100 مليون صحة.. و705 فرق طبية تقدم الخدمة

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:53 م
أرشيفية
أرشيفية
ندى فتح الله
قال عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مبادرة 100 مليون صحة تعد طفرة في مجال الصحة وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة في عرس اليوم بسبب انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة من المحافظة.

وتابع "الهجان" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن اليوم هو الأول للمبادرة بالمحافظة، حيث إنه شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المستهدف من المحافظة مليون و956 مواطنا، مشيرًا إلى أن هناك 705 فرق طبية تعمل على تقديم الخدمة للمواطنين.

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

بشرى سارة لراغبي العمل بالخليج .. اعتماد تحليل بي سي آر لفيروس سي

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

نجم الأرسنال: كلوب لا يعرف النوم بسبب محمد صلاح.. وأخشى من تجدد إصابته

المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

التفاصيل الجديدة لحادث سقوط طائرة سالا تتصدر اهتمامات الصحف الإنجليزية

23 لاعبا في قائمة المصري لمباراة طلائع الجيش

محافظ قنا: إقبال على المشاركة في 100 مليون صحة.. و705 فرق طبية تقدم الخدمة

صحيفة إسرائيلية: طرح صفقة القرن سيفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

شاهد.. طرح أول روبوت لتوصيل البريد للمنازل
محافظ قنا: إقبال على المشاركة في 100 مليون صحة.. و705 فرق طبية تقدم الخدمة
محافظ قنا يخضع للكشف الطبي ضمن مبادرة 100 مليون صحة بوحدة الترامسة.. فيديو
صانع كليم يدوي بفوه: مهنتنا مهددة بالانقراض.. وأصبحنا 2000 عامل.. فيديو وصور
فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟